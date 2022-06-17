4 فوائد صحية تحصل عليها عند تبرعك بالدم

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي أن التبرع بالدم إلى جانب كونه عمل إنساني، ومسؤولية مجتمعية تساهم في شفاء المرضى وحفظ الأرواح، فإنه يعود على صاحبه أيضاَ بفوائد كبيرة.

وأوضحت أن الفوائد الأربعة للمتبرع بالدم تتمثل في "مساعدة الجسم في التخلص من نسبة الحديد الزائد في الدم، يساهم التبرع بالدم أيضاَ في تنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة".

وتابعت "يقلل التبرع المنتظم بالدم أيضاَ من احتمالية حدوث الجلطات القلبية والدماغية، إضافة إلى أنه يعد عمل إنساني يساهم في إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين".

وحول أبرز أسباب التأجيل المؤقت لطلب التبرع بالدم أوضحت الهيئة أن منها تأجيل لمدة ثلاث سنوات لمصابي مرض الصرع حتى العلاج، إضافة إلى تأجيل مؤقت لمدة ستة أشهر لمن ينقشون الوشم على أجسامهم، والحوامل والمرضعات، كذلك من أجروا عمليات جراحية كبرى.

وذكرت أن وحدة الدم الواحدة يمكن من خلالها إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص، ممن تتطلب حالتهم الصحية نقل دم، ودعت أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الحملة، لتوفير أكبر كمية من الدم، لإنقاذ الأرواح.

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