كيف يمكن للمسافرين إلى الدول التي ينتشر فيها "جدري القردة" حماية أنفسهم؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تنصح من خلالها المسافرين بالخطوات التي يجب اتباعها لحماية أنفسهم من عدوى جدري القردة.

ونصحت الوزارة المسافرين أنهم بإمكانهم تجنب العدوى من خلال تجنب الإتصال بالحيوانات المصابة سواء الميتة أو الحية، والإمتناع عن تناول أو التعامل مع الطرائد البرية، وغسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المطهر الكحولي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news