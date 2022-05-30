تسجيل 3 حالات جديدة لـ «جدري القردة» في الدولة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل ثلاث حالات جديدة لـ«جدري القردة» في الدولة، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وأكدت الوزارة أن مرض جدري القردة مرض فيروسي معدٍ، إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس «كوفيد-19»، وتعد أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب وتلامس الأسطح الملوثة بسوائل المصاب أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.

وطمأنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية في الدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية كافة.

وأكدت أن الجهات الصحية كافة في الدولة تعتمد دليلاً وطنياً موحداً للتعامل مع المصابين والمخالطين بجدري القردة.

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