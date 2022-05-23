مدينة الشيخ خليفة الطبية تنقذ حياة مريضة عمرها 87 عاما

المصدر: وام

أجرى فريق جراحة الرأس و الرقبة في مدينة الشيخ خليفة الطبية عملية استئصال ناجحة لإزالة الغدة الدرقية بالكامل لمريضة تبلغ من العمر 87 عاما.

تشكل هذه الجراحة خطرا كبيرا على المرضى المسنين كونهم أكثر عرضة بعد استئصال الغدة الدرقية للمعاناة من مضاعفات إضافية في الرئتين والقلب إلى جانب الأمراض المعدية.

وقد تعذر على المريضة المسنة هاسميك داود إيجاد مستشفى لعلاجها بسبب عوامل الخطر المتعلقة بعمرها و حالتها وطبيعة الجراحة الحرجة المطلوبة.. فقصدت مدينة الشيخ خليفة الطبية لمعاناتها من أعراض صعبة وخطرة كصعوبة التنفس والبلع نتيجة تضخم الغدة الدرقية غير الطبيعي في ظل تدهور حالتها الصحية.

وكشفت الفحوصات الكاملة بما في ذلك الفحص بالأشعة المقطعية للرقبة، تضخما في الغدة الدرقية يمتد إلى أسفل الصدر ويضغط بشدة على ممرات الطعام و الهواء، ما أدى إلى صعوبة في التنفس والبلع.. علاوة على ذلك كانت الغدة تلمس القلب والشريان الأورطي وهو الشريان الرئيسي الذي ينقل الدم المؤكسج من القلب.

و قال الدكتور محمد العلي، جراح الأنف والأذن والحنجرة في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «على الرغم من ارتفاع خطر استئصال الغدة الدرقية الكامل عند كبار السن فإن الرعاية الجيدة والخبرة الواسعة في إجراء مثل هذه العمليات تمهد الطريق لعلاج هؤلاء المرضى.. مشيرا إلى أن مضاعفات ما بعد الجراحة تشكل الجزء الأكبر من عوامل الخطر لكن الخطر الحقيقي يكمن في الأمراض الكامنة لدى المريض».

وبعد إجراء استئصال كامل للغدة الدرقية من قبل فريق جراحة الرأس والرقبة المتخصص بالتعاون مع فريق تخدير القلب المتمرس في مدينة الشيخ خليفة الطبية، مكثت هاسميك في وحدة العناية المركزة لثلاثة أيام و خضعت للمراقبة الدقيقة.. وبعد ثمانية أيام من إجراء العملية خرجت من المستشفى بدون أي أعراض.

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