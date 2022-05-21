10 نصائح لتجنب التسمم الغذائي

المصدر: وجيه السباعي- دبي:

حذرت بلدية دبي من التعامل العشوائي مع الأغذية، تجنباً للتعرض للتسمم الغذائي، محددة 7 نصائح يجب اتباعها للوقاية من الوقوع ضحية للتسمم.

وأوضحت البلدية أن الكثير من الأشخاص قد يتعرضون للإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة للتعامل بطريقة غير آمنة، من دون اتباع إرشادات السلامة.

وحددت البلدية 7 نصائح للوقاية من التسمم الغذائي تتمثل في "ضرورة غسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول التعامل مع الأغذية وأثناء تحضير الطعام، والحرص على تنظيف الأسطح والأواني في المطبخ باستمرار، وكذلك استخدام ألواح تقطيع وأدوات مختلفة للخضروات واللحوم، والاحتفاظ بالأطعمة النيئة منفصلة عن الأطعمة الجاهزة عند التسوق وأثناء إعداد الطعام أو تخزينها ".

وشددت البلدية على ضرورة الحرص على طهي الأطعمة على درجة حرارة آمنة تصل إلى 75 درجة مئوية، وتبريدها وتجميدها بشكل صحيح، وتبريد المنتجات القابلة للتلف والفساد مثل "البيض والألبان" في غضون ساعتين من وقت الشراء، كذلك التخلص فوراً من الطعام عند الشك في سلامة إجراءات الإعداد أو التخزين.

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