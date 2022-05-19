موجات الغبار تزيد مراجعي عيادات الأمراض الصدرية

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أكد أطباء مختصون في الأمراض الصدرية أن عياداتهم شهدت ارتفاعاً في عدد مراجعيها خلال الأيام الأخيرة، بنسبة تراوح بين 20% و30%.

وحذروا مرضى الربو من التعرض لانتكاسات صحية، بسبب موجة الغبار التي شهدتها الدولة خلال الأيام الماضية، وبدء حدوث ارتفاع في نسب الرطوبة بالجو، مطالبين بتفعيل العمل عن بعد لهذه الفئة، إلى حين تحسن الأجواء بشكل تام.

وتفصيلاً، قال استشاري الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتور بسام محبوب، إن على مرضى الربو، أو من يعانون مشكلات في الصدر، اتباع إجراءات خاصة خلال فترات الغبار والرطوبة، تتضمن تجنب ممارسة الرياضة، والحرص على تناول الأدوية في الوقت المحدد، وإغلاق نوافذ المنزل بإحكام، وارتداء النظارات والكمامات في حال الخروج من المنزل، مؤكداً أن عيادته شهدت زياة ملحوظة في عدد المراجعين خلال الفترة الأخيرة، تصل إلى 30% من العدد الاعتيادي.

وأكد استشاري الأمراض الصدرية، الأستاذ المشارك في جامعة الإمارات، الدكتور محمد الحوقاني، ضرورة الالتزام بالأدوية سواء التي يتناولها مريض الربو بشكل منتظم، أو الوقائية التي تؤخذ عند الحاجة، مثل البخاخات.

وقال إن الأجواء المغبرة تعرض مرضى الربو لنوبات من الحساسية، وضيق التنفس، ما يجعلهم في حاجة إلى مراجعة الطبيب بشكل عاجل، ناصحاً بمتابعة النشرة الجوية يومياً قبل اتخاذ قرار الخروج من المنزل، والتأكد من صلاحية عمل فلاتر التهوية في أجهزة التكييف.

ولفت إلى أن المشكلات الصحية التي يتعرض لها مريض الربو بسبب الغبار تشمل صعوبة التنفس، والكحة الشديدة، مضيفاً أنه استقبل عدداً أكبر من المعتاد من المتأثرين بالأحوال الجوية خلال الفترة الماضية.

وأكدت استشارية الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتورة شرينة الظاهري، أن موجة الغبار التي تشهدها الدولة منذ أيام، أدت إلى ارتفاع أعداد مراجعي عيادات الأمراض الصدرية، بسبب تعرض الجهاز التنفسي لمهيجات تعرضهم لمشكلات صحية.

وطالبت بتفعيل نظام العمل عن بعد لمرضى الربو أو من يعانون مشكلات صدرية، خلال فترة انتشار الغبار بالجو، للحدّ من تعرضهم لأية انتكاسات صحية مفاجأة.

ونصحت بتقليل التعرض للمهيجات قدر الإمكان، وعدم الخروج إلا للضرورة، والاستمرار في أخذ الأدوية، ومراجعة الطبيب في حال زادت أعراض الحساسية، وطالبت بمناقشة المريض لطبيبه المختص لوضع خطة علاجية للربو في حال زادت عليه الأعراض، لمعرفة آلية التصرف في هذا الوقت.

وشددت هيئة الصحة في دبي على ضرورة التزام مرضى الربو بثلاثة إجراءات للوقاية من أي مخاطر صحية خلال موجة الغبار التي تشهدها الدولة، تتمثل في احتفاظ المريض ببخاخ الربو تحسباً لأي ظرف طارئ، والالتزام بتناول الدواء في الوقت المحدد حتى في حال عدم وجود أعراض للتهيج بالجهاز التنفسي، والتوجه إلى المركز الصحي أو الطبيب المختص عند عدم استجابة نوبة ربو للبخاخ.

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