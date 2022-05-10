«صحة أبوظبي» ترصد 61 مكملاً غذائياً ومقوياً جنسياً مغشوشاً منذ بداية العام

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

حدثت دائرة الصحة في أبوظبي قائمة الأدوية المغشوشة، وأضافت 17 منتجاً جديداً لها خلال أبريل الماضي، ليصل إجمالي الأدوية المغشوشة التي رصدتها منذ بداية العام إلى 61 منتجاً دوائياً ومكملاً غذائياً، تستخدم لأغراض التخسيس، ومنشطات جنسية، ومكملات لبناء الأجسام، ومستحضرات تجميل.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة أن المنتجات المغشوشة تصنّع وتخزّن في ظروف غير ملائمة، ولا تتبع ممارسات التصنيع الجيد، ما يؤدي إلى تلوثها بمواد ضارة، كما أن بعضها يحتوي مواد لم يعلن عن وجودها في المنتج.

وشملت الأدوية التي حذّرت منها منتجاً لتخسيس الوزن تحت اسم «بريميوم برو اس فلاش» مجهول المصدر، وهو مثبط للشهية، استخدم سابقاً لعلاج السمنة، وتوقف استخدامه لما يسببه من آثار جانبية، حيث يمكن أن يزيد ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ويسبب جفاف الفم والإمساك، وقد يؤدي استخدامه إلى حدوث نوبات قلبية وسكتات دماغية.

كما شملت القائمة منتجات لعلاج الضعف الجنسي بأسماء مختلفة، منها ايه ك - اي اي - فينومينال كينج، وسيكرت ميراكل هاني، وفيتال هاني، وميد كير جولدن رويال هاني، وكينج دوم هاني رويال هاني في اي بي، وهاني جيزار تي ام، واركسين، وكوغار سيكرت هاني في اي بي.

وتتضمن هذه المنتجات مكونات ومواد تتسبب في حدوث آثار جانبية خطرة، مثل النوبة القلبية، والسكتة الدماغية، وآلام الصدر، وارتفاع ضغط الدم، ونبض القلب غير الطبيعي، إضافة إلى الدوخة وفقدان السمع.

وتضمنت القائمة العديد من الأدوية التي تدخل فيها مواد لا تستخدم إلا تحت إشراف طبي، مثل مادة سلفاميثوكسازول، حيث يمكن أن يؤدي الغش في هذه المادة إلى زيادة مقاومة مضادات الميكروبات بين السكان، ما يجعل علاج العدوى البكتيرية المعقدة صعباً في المستقبل، والباراسيتامول، الذي يستخدم في علاج الآلام الخفيفة وتقليل الحمى، ومادة ليدوكائين، وهو مخدر موضعي يستخدم فقط تحت إشراف طبي، ويمكن أن يؤدي - بسبب الغش المتعمد للمكملات الغذائية - إلى مخاطر خطرة، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم وبطء نبضات القلب.

كما تضمنت الأدوية والمنتجات المغشوشة مواد الإندوميتاسين، وهو دواء لا يصرف إلا بوصفة طبية، وتشمل آثاره الجانبية اضطراب المعدة والصداع وتشوش الرؤية، والسلدينافيل، الذي يستخدم في علاج الضعف الجنسي، ويمكن أن يؤدي الاستخدام غير السليم له إلى حدوث نوبات قلبية وسكتات دماغية، وآلام في الصدر، وارتفاع ضغط الدم ونبضات القلب، إضافة إلى مادة اليوهمبين، المرتبطة بالمقويات الجنسية، حيث يمكن أن تسبب تشنجات، وتشكل خطراً على مرضى القلب.

تحذير

أكدت دائرة الصحة في أبوظبي ضرورة التأكد من جودة المنتج قبل استخدامه، والحرص على شرائه من منافذ بيع معتمدة، محذرة من شراء المنتجات الطبية ومنتجات التجميل والمكملات الغذائية عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والانسياق وراء الادعاءات المضللة وعبارات التسويق الرنانة.

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