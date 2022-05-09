225 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 195 ألفاً و790 فحصاً جديداً، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 225 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 900 ألف و251 حالة.

وأعلنت الوزارة شفاء 253 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 884 ألفاً و228 حالة.

كما أعلنت الوزارة تقديم 3008 جرعات جديدة من لقاح «كوفيد-19». وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 24 مليوناً و752 ألفاً و863 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 250.27 جرعة لكل 100 شخص.

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