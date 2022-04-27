207 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 211 ألفاً و178 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎ وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 897 ألفاً و558 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، وشفاء 336 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 880 ألفاً و481 حالة.

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