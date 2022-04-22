كم ساعة من النوم تحتاجها فئتك العمرية يومياً؟

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أكدت هيئة الصحة في دبي أن لكل فئة عمرية منذ الولادة وحتى التقدم في العمر عدد ساعات محددة من النوم يومياً، لضمان حياة صحية خالية من المخاطر.

وحسب الهيئة يحتاج المواليد الجدد النوم يومياً ما بين 14 إلى 17 ساعة، فيما يحتاج الرضيع للنوم بين 12 إلى 15 ساعة، فيما يحتاج الطفل الصغير بين 11 إلى 14 ساعة، وعلى الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة للنوم بين 10 إلى 13 ساعة، وعليه أن يتلزم في سن الدراسة بالنوم يومياً بين 9 إلى 11 ساعة.

وتابعت" يحتاج الأطفال في سن المراهقة للنوم يومياً بين 8 إلى 10 ساعات على الأقل، فيما يحتاج البالغون للنوم بين 7 إلى 9 ساعات، والمسنون يحتاجون للنوم بين 7 إلى 8 ساعات"

وحددت الهيئة 8 عادات صحية تساعد على النوم الجيد، بعيداً عن العوامل التي تؤثر على جوته، ومن ثم قد تؤثر على الصحة العامة للإنسان.

وتتمثل العادات الثمانية في " تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافين قبل 6 ساعات من موعد النوم، والحرص على أن تكون غرفة النوم هادئة ومظلمة وبدرجة حرارة مناسبة، استخدام فراش مريح للنوم، والمحافظة على أوقات محددة للنوم والاستيقاظ، كذلك التقليل من استخدام التكنولوجيا قبل النوم بساعة على الأقل، وممارسة الرياضة بانتظام دون أن تكون تمارس النوم مباشرة، وتجنب التدخين قبل النوم، كذلك تجنب الأطعمة الثقيلة على المعدة قبل النوم بـ 4 ساعات".

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