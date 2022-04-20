5 نصائح للوقاية من مخاطر الناعور

المصدر: وجيه السباعي-دبي

حددت هيئة الصحة في دبي 5 نصائح يجب أن يلتزم بها مريض الهيموفيليا المعروف باسم " الناعور" للحفاظ على حياته من مخاطر المرض، الذي يعد أحد الأمراض الوراثية التي تصيب فئة من الناس.

وحسب الهيئة تتمثل النصائح الخمس في " ضرورة ممارسة الرياضة والمحافظة على وزن صحي لحماية وتقوية مفاصل المريض مع تجنب الرياضات العنيفة، وتجنب تناول أدوية قد تسبب تفاقم النزيف أو تمنع تجلط الدم، كذلك على المريض أن يعتني بأسنانه ولثته وإجراء فحوصات منتظمة لدى طبيب الأسنان".

وتابعت الهيئة " على مريض الناعور أيضاً تلقي التطعيمات الموصي بها وخاصة تطعيم التهاب الكبدي " أ" و " ب"، مع ضرورة حماية الأطفال عن طريق استخدام سوار تنبيه للمرض واستخدام أدوات الوقاية من الحوادث مثل واقيات الركبتين والمرفقين وأحزمة الأمان والحرص على خلو المنزل من قطع الأثاث غير الآمنة ".

يعد مرض الهيموفيليا مرضاً وراثياً نادراً، يؤدي إلى سيولة الدم، حيث ينتج عن نقص أحد عوامل التجلط، بحيث لا يتخثر دم الشخص المصاب، بصورة طبيعية ويكون عرضة للنزيف.

وتتركز أماكن النزيف لمريض الناعور في " العضلات، الأنف، الأسنان، المفاصل، الدماغ، الأعضاء التناسلية " .

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