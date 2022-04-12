"الصحة" تسحب وسيلة طبية بسبب خلل قد يهدد صحة المرضى

المصدر: وجيه السباعي-دبي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وسيلة طبية تستخدم لتوصيل الدم والدواء للمرضى، بسبب خلل قد يؤثر على ضخ المحاليل، وقد يتسبب في إحداث مشكلات خطرة للمريض.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية والصيدلانية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية، أنه تم سحب الوسيلة الطبية " Medfusion 3500 and 4000 Syringe Pumps " وهي تستخدم كمضخة حقن لتوصيل الدم، أو منتجات الدم والأدوية التي توصف بوصفة طبية إلى المريض تحت المراقبة، ويشمل قرار السحب جميع إصدارات المضخات التي تحمل رقم 3500 والتي تحمل رقم 4000".

وحسب الوزارة يعود قرار السحب إلى وجود خلل في برنامج الجهاز المذكور، من الممكن أن يؤثر على ضخ المحاليل والأدوية للمريض، كما قد يحدث الخلل عند إعطاء الجرعة، وعند تحضير المضخة او إعادة تشغيلها، كما يتسبب الخلل حدوث اعراض خطيرة للمريض.

وأوصت الوزارة بضرورة التحقق من كافة الأجهزة المعلن عنها، والتأكد من برنامج الجهاز، كذلك التواصل معها في حال حدوث أية مضاعفات صحية نتجت عن استخدامه.

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