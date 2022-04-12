عبد الرحمن العويس ينعى الدكتور معاوية الشنّار

المصدر: دبي-الامارات اليوم

نعى وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس ، الدكتور معاوية الشنّار وهو من أوائل الأطباء الذين مارسوا مهنة الطب في الدولة بالقطاع الخاص في بداية الستينيات، وأشاد بمناقب الفقيد الذي قضى أكثر من نصف قرن في خدمة صحة الناس بكل عطاء وتفانٍ، ومثّل الراحل قدوة ونموذجاً يحتذى به في العمل الطبي النبيل.

وتقدم إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء وصادق المواساة، داعياً أن يتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه.

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