"صحة دبي" تطور نظام عالمي لاعتماد برامج التعليم المهني المستمر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن الانتهاء من إنجاز مشروع تطوير نظام عالمي لاعتماد برامج التطوير المهني المستمر المكون من أربع مراحل، وذلك بالتعاون مع مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر، لتكون بذلك أول مؤسسة صحية على مستوى الدولة تنتهي من إنجاز هذا المشروع الهادف إلى تعزيز جودة برامج التدريب الطبي للمهنيين الصحيين في إمارة دبي.

ويعتبر مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر أحد أهم هيئات الاعتماد الدولية الرائدة التي تهدف إلى تحسين أداء الأطباء ورعاية المرضى من خلال وضع المعايير الدولية مع المعتمدين والشركاء على مستوى العالم لضمان استمرارية تحسين وتطوير جودة التعليم الطبي المستمر، وتحسين الرعاية الصحية للمرضى والأسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وأكد مدير عام هيئة الصحة بدبي عوض صغيّر الكتبي على أهمية هذا المشروع الذي يتماشى مع رؤية واستراتيجية الهيئة وجهودها المستمرة لتعزيز شراكاتها مع الهيئات والمؤسسات العالمية المختلفة لتلبية ومواكبة الاحتياجات المتنامية في القطاع الصحي، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لمقارنة معايير اعتمادها بأفضل الممارسات الدولية بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق رؤيتها في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وعبرت الدكتورة مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي وديعة محمد شريف عن سعادتها بإنجاز هذا المشروع بالتعاون مع مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر والذي سيعمل على ضمان جودة التدريب، وتحديث المهارات والمعارف المهنية لممارسي الرعاية الصحية بشكل مستمر وبما يساعد على تقديم رعاية متكاملة للمرضى مشيرة إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية والحصول على الاعتراف المتبادل سيعزز من جودة ومعايير اعتماد برامج التطوير المهني المستمر ودعم جهود الوصول إلى مستقبل صحي للأجيال القادمة.

ومن جانبه عبر الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر جراهام مكماهون، عن سعادته بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي لدعم مبادرتها لمواءمة نظام الاعتماد الخاص بها مع المعايير الدولية، وتحسين جودة برامج التطوير المهني المستمر للمهنيين الصحيين في إمارة دبي.، معرباً عن أهمية هذا التعاون لتحقيق الرؤية المشتركة للطرفين وتقديم التعليم الفعال الذي يساعد على توفير الرعاية المثلى للمرضى.

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