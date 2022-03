نتائجه تظهر على «الحصن».. اعتماد اختبار «كورونا سريع» لجميع أفراد المجتمع

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أصدرت دائرة الصحة أبوظبي، تحديثاً لاستخدام فحص Abbott ID NOW SARS-CoV-2، مشيرة إلى أنه بناء على التحديثات العالمية وأحدث التطورات العلمية في الكشف عن فيروس سارس كوف – 2، فقد تم اعتماد اختبار Abbott ID NOW COVID-19 باعتباره اختباراً سريعاً، مشيرة إلى أن فحص Abbott ID NOW COVID-19 يعتمد على تقنية تضخيم الحمض النووي متساوي الحرارة للكشف والتشخيص النوعي لفيروس سارس كوف-2 عن طريق مسحات الأنف.

وأوضحت الدائرة، أنه يسمح باستخدام فحص Abbott ID NOW COVID-19«» لجميع فئات المجتمع وتشمل المسح الدوري لجميع الفئات التي تم تحديدها سابقاً، والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، كما يمكن إجراؤه للمرضى في حال وجود أعراض يشتبه بها كاختبار تأكيدي سريع، بالإضافة إلى السماح باستخدامه في فحص المرضى عند الحاجة إلى جراحة أو تدخل طارئ.

ودعت مزودي الرعاية الصحية إلى اتباع البروتوكول الخاص بالكشف عن فيروس سارس كوف-2، باستخدام تقنية تضخيم الحمض النووي متساوي الحرارة، والإبلاغ عن النتائج الإيجابية في نظام ملفي وتحديثها في تطبيق الحصن، كما يجب تأكيد النتائج السلبية للمرضي الذين تظهر عليهم الأعراض أو المرضى الذين لديهم تاريخ التعرض لحالة كوفيد - 19 عن طريق الخضوع لفحص PCR.

