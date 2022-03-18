4 إجراءات تمكن المواطنين والمقيمين من اصطحاب الأدوية المخدرة والمراقبة من الخارج

المصدر: وجيه السباعي - دبي:

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إجراءات ملزمة لإصدار إذن استيراد أدوية شخصية مخدرة أو مراقبة للمسافرين القادمين إلى الدولة، والمواطنين والمقيمين، وتعلق بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية للاستعمال الشخصي.

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة تعد اختيارية للمسافرين القادمين إلى الدولة، وإلزامية على المواطنين والمقيمين في الدولة للحصول على موافقات إلكترونية لاستيراد واصطحاب الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية للاستعمال الشخصي.

وتتمثل الإجراءات التي حددتها الوزارة في الدخول إلى الخدمة الإلكترونية وتسجيل حساب في الموقع الإلكتروني، وتقديم الطلب من خلال الخدمة الإلكترونية للحصول على الموافقة مرفقاً بالوثائق المطلوبة، ومن ثم يتم دراسة الطلب من قبل الموظف المختص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتتمثل الخطوة الرابعة في إصدار الموافقة وإرسالها للمتعامل.

ووضعت الوزارة شروطا ومتطلبات للحصول على الخدمة تتمثل في السماح للقادم إلى الدولة بأن يصطحب معه الأدوية المخدرة والمراقبة، وذلك في حدود كمية لا تتجاوز حاجة المريض لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، كذلك جعل هذه الخدمة إلزامية للمواطنين والمقيمين الراغبين في استيراد الأدوية المراقبة، والمخدرة حيث يتوجب عليهم التقديم على النظام الإلكتروني للحصول على الموافقة الإلكترونية لمن هم فوق السن القانوني، وفي حال كان المريض دون السن القانوني يقوم ولى الأمر بالتقديم على النظام الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة وليست إلزامية لبقية الأدوية، وتقدم هذه الخدمة مجانا، ويتطلب إنجازها ثلاثة أيام عمل كحد أقصى، ويجب أن يكون التقرير الطبي من المنشأة الصحية التي يعالج بها المريض موثق من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج أو من سفارة الدولة بها أو أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة لم يمض على صدوره أكثر من سنة.

وفيما يتعلق بوجوب تصديق الوصفة الطبية من الجهة الصحية بالدولة التي سيحضر المسافر منها الدواء أوضحت الوزارة أن يجب إحضار صورة من الوصفة الطبية باسم المريض لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر على أن تتضمن اسم المريض الثلاثي واسم الدواء العلمي، والتجاري بحسب الأحوال والشكل الصيدلاني والجرعة المقررة وتاريخ تحرير الوصفة الطبية، ومدة العلاج واسم الطبيب وختمه وختم جهة العلاج، وأن تكون موثقة من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج أو من سفارة الدولة بها أو من أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة.

وحسب إجراءات الوزارة تستمر صلاحية الطلب لمدة شهرين، ولا يمكن استخدام الموافقة لأكثر من مرة حيث يشترط موافقة واحدة لكل طلب .

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