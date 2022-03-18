بلدية خورفكان ترصد مخالفة صحية في مدرسة خاصة

المصدر: سمية الحمادي ■ خورفكان

نفّذت بلدية مدينة خورفكان، التابعة لإمارة الشارقة، حملة تفتيشية على 13 مدرسة حكومية، وأربع مدارس خاصة، وأربع رياض أطفال، إضافة إلى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أسفرت عن تسجيل مخالفة واحدة لمدرسة خاصة.

وذكرت إدارة بلدية خورفكان أن الهدف من الحملة التفتيشية، التي انطلقت مع بداية العام الجاري، هو التأكد من التزام المدارس بتوفير البطاقات الصحية للطاقم التدريسي، والعاملين، وسائقي الحافلات فيها، والتأكد من مدى توفير الاشتراطات الصحية اللازم توافرها في المدارس. وتابعت أن الحملة عاينت الفصول الدراسية والساحات والمظلات ودورات المياه، للتأكد من أوراق رسمية أخرى (عقد مكافحة الحشرات، عقد التوريد للمقصف، عقد الطبيب والممرضة، عقد تنظيف الخزانات).

وأكدت تحرير مخالفة لمدرسة خاصة لم تلتزم بإصدار البطاقات الصحية، لافتة إلى تنبيهها على ضرورة توفير هذه البطاقات.

وأظهرت نتائج المدارس الحكومية أنها ملتزمة بتوفير البطاقات الصحية التي تثبت خلو العاملين بالمقاصف ورياض الأطفال من الأمراض.

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