بمساعدة «صحة».. مواطنة ستينية تخسر 33 «كلغم» من وزنها في 8 أشهر

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حققت عيادات الوزن المثالي التابعة للخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة «صحة» نجاحات مهمة، ونتائج إيجابية من خلال علاجها للعديد من الحالات التي كانت تعاني من زيادة مفرطة في الوزن، ونجحت عيادة الوزن المثالي في مركز نعمه الصحي، في مساعدة مواطنة تبلغ من العمر 62 عاماً، على تنزيل وزنها قرابة 33.3 كلغم خلال نحو 8 أشهر.

وقالت أخصائية التغذية في مركز نعمه الصحي، لطيفة أحمد الظاهري: «المواطنة الستينية كانت تعاني من صعوبة المشي حتى لمسافة قصيرة، وصعوبات في التنفس أثناء وبعد المشي لمسافة قصيرة، وألم في أذنيها، ودوار، ومشاكل في النوم»، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة علاج لها وبدأت بتطبيق برنامجها للتخسيس، وبحمد الله بدأ وزنها في النزول، وتغير وضعها وأصبحت تمشي لمدة ساعة و30 دقيقة بعد أن كان يتعذر عليها المشي لمدة 15 دقيقة، وتحسنت مقدرتها على التنفس، والقيام بالنشاط مع أطفالها، إذ نزل وزنها من 113.3 كلغم إلى 80 كلغم.

وأكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أهمية اتباع نمط حياة صحي، والمحافظة على الوزن المثالي، وذلك بدءًا من الانتباه إلى طرق تناول الطعام وأنواعه، وصولًا إلى المداومة على بعض العادات الصحية اليومية، والحصول على الوزن المثالي، لأن ضبط الوزن يساعد الإنسان على ضبط الكولسترول وضغط الدم وسُكّر الدم، كما قد يساعد أيضاً على منع الإصابة بالأمراض المتعلقة بالوزن مثل أمراض القلب وداء السُّكري والتهاب المفاصل وبعض أنواع السرطانات.

ووفرت «صحة» العديد من عيادات الوزن المثالي في منشآتها في أبوظبي والعين والظفرة، لمتابعة حالات زيادة الوزن ونقصان الوزن وعلاجها، وتحويل المريض إلى أخصائية التغذية، وإجراء الفحوصات التي يحتاجها، وتزويد المريض بالأدوية اللازمة، حتى الوصول للنتائج المرغوبة للوزن المثالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news