"صحة دبي" 10% زيادة أعداد المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين بدبي

المصدر: وجيه السباعي-دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي أن عدد المنشآت الصحية بالإمارة بلغ 4 آلاف منشأة، إضافة إلى 50 ألف مهني صحي، خلال العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 10% عن العام السابق، وفق المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا، رئيس منتدى دبي الصحي .

وأوضح الملا في تصريحات صحافية على هامش منتدى دبي الصحي الذي اختتم فعالياته اليوم أن الهيئة نفذت حزمة من الإجراءات الجاذبة للاستثمار في القطاع الصحي، والمحفزة على استقطاب أكفأ المهارات في التخصصات المختلفة، أبزرها تقليص 50% من إجراءات التراخيص، والتيسير على المستثمرين.

ولفت إلى أن منتدى دبي الصحي، يقدم آخر التطورات في مجال القلب، من حيث التشخيص والجراحة والابتكارات والأبحاث العلمية في الخلايا الجذعية، كما توجد أكثر من 30 شركة تعرض المشاريع الابتكارات لديها.

وذكر أن جلسات المنتدى تناولت دروس وتجارب مختلفة لمكافحة جائحة كوفيد-19، من داخل الدولة وخارجها، ودور الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في الرعاية الصحية، كما تعرض للشراكة الشراكة التي تحدثت بين قطاع الطيران والقطاع الصحي في تجربة مكافحة كوفيد-19.

وفيما يتعلق بتحديد وزن نسبي للتخصصات الطبية المختلفة، أكد الملا أن تراخيص الأطباء تخضع للعرض والطلب، ويسمح لأي تخصص بالحصول على ترخيص متز توافرت الشروط والضوابط.

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