478 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1485 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 420 ألفاً و289 فحصاً جديداً، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

‌‎وقالت إن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهما في الكشف عن 478 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 880 ألفاً و451 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وبذلك يظل عدد الوفيات في الدولة 2301 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 1485 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 835 ألفاً و526 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 25 ألفاً و870 جرعة من لقاح «كوفيد-19». وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 24 مليوناً و170 ألفاً و209 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 244.38 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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