علاج شاب إماراتي من سرطان نادر بالوجه تسبب في تضخم الجمجمة

المصدر: دبي - الامارات اليوم

تمكن فريق بدبي من إنقاذ مريض إماراتي يبلغ من العمر 18 عامًا أصيب بنوع نادر من السرطان أصابه بأورام متعددة في عظام الوجه وكبر في الرأس (تضخم الجمجمة) وتشوه الأطراف.

ودخل المريض الشاب مستشفى الإمارات – جميرا بدبي و كان يعاني من أورام متعددة في الوجه، وبعد إجراء سلسلة من الفحوص الدقيقة تبين إصابته بحالة نادرة من الأورام تسمى سرطان "متلازمة غورلين"، تسببت في إصابته بأكياس قرنية متعددة في عظام الوجه وتضخم في الرأس .

وتولى فريق طبي بقيادة الدكتور جهاد السخن جراح الفم والوجه والفكين إخضاع المريض لصور الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي وخزعات الأنسجة، ثم خضع الشاب لسلسلة من العمليات الجراحية لاستئصال الأورام.

وتمكن الفريق الطبي من إعادة بناء عظام الوجه من خلال تركيب صفائح من مادة التتانيوم باستخدام الطباعة ثلاثية الابعاد.

وتكللت جهود الفريق الطبي بنجاح كبير وتعافى المريض بشكل جيد مع نتائج جمالية ممتازة في الوجه.

وقال الدكتور جهاد السخن: تسلط هذه الحالة الضوء على أهمية وجود مركز متكامل لتحديد التشخيص المناسب وتطبيق خطة علاج شاملة للتعامل مع هذه الحالات النادرة في مستشفى الإمارات بجميرا.

وأوضح ان متلازمة غورلين هي اضطراب وراثي نادر يصيب العديد من الاعضاء وأنسجة الجسم، ومعدل انتشار هذا المرض هو حالة واحدة من كل 600 الف شخص من بين المصابين بالأمراض الوراثية.

وأضاف: الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب معرضون بشدة لخطر الإصابة بسرطان الخلايا القاعدية خلال فترة المراهقة أو بداية البلوغ، كما أنهم معرضون لخطر الإصابة بالورم الأرومي النخاعي (نوع من سرطان الدماغ) وأنواع أخرى من السرطان.

وتابع: قد يسبب متلازمة غورلين أيضًا أورامًا حميدة (وليست سرطانية) في الفك أو القلب أو المبايض.

و تشمل العلامات والأعراض رأسًا كبيرًا وصفات غير عادية للوجه، وحفر صغيرة في الجلد و اليدين والقدمين، إضافة الى تشوهات في العمود الفقري أو الضلوع أو الجمجمة، وأمراض في العين، ومشاكل في النمو.

وتحدث متلازمة غورلين بسبب طفرة في الجينات، وتسمى أيضًا متلازمة وحمة الخلايا القاعدية، ومتلازمة سرطان الخلايا القاعدية الشريانية.

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