"الصحة" تسحب فيتامين غير مطابق للمواصفات وتتيح استخدام أدوية خفض الكوليسترول للحوامل

المصدر: وجيه السباعي- دبي:

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب المنتج الطبي " Amerix Vitamin D3 50.000 IU" لعدم مطابقته للمواصفات المعتمدة، كما أزالت التحذير الخاص باستخدام أدوية الستاتين المخفضة للكوليسترول أثناء الحمل.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، أنها طلبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من الشركة المصنعة لمنتج حبوب " Amerix Vitamin D3 50.000 IU ، بسحب المنتج من القطاعين الصحي العام والخاص، فيما طلبت من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام المنتج المذكور إن وجد لديهم.

وطالبت جميع الصيدليات بالتوقف عن صرف هذا المنتج وإعادته للمورد، مشيرة إلى أن قرار السحب والقرارات الأخرى المتعلقة بنفس المنتج، جاءت بعد أن قام مختبر ضبط الجودة النوعية للمنتجات الطبية التابع للوزارة بتحليل المنتج، وأثبتت نتائج التحاليل عدم مطابقة المنتج للمواصفات المعتمدة، وتمثلت في متوسط الوزن ووقت الانحلال وكمية فيتامين (د).

ولفت الوزارة إلى أن المنتج المذكور مسجل في الوزارة، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء على الايميل المحدد، مع استعدادها لتلقي جميع الاستفسارات المتعلقة بالمنتج المذكور.

وفي سياق آخر أعلنت الوزارة إزالة التحذير المتعلق بموانع استخدام أدوية الستاتين المخفضة للكوليسترول للمرضى الحوامل، مشيرة إلى أن هذه الأدوية مسجلة بالوزارة وآمنة للاستخدام ولم يتم سحبها من الأسواق.

وأبلغت الوزارة، جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بان إدارة الدواء والغذاء الأمريكية رفعت تحذيرها السابق الخاص بعدم استخدام هذا النوع من الأدوية للحوامل.

وأوصت الوزارة المرضى الذين يتناولون أدوية الستاتين، إبلاغ أخصائي الرعاية الصحية عند الحمل أو الاشتباه في الحمل، وذلك ليتمكن أخصائي الرعاية الصحية من تقديم التوصيات اللازمة بخصوص استخدام أدوية الستاتين أثناء الحمل والرضاعة.

ويتوجب على المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية والذين يحتاجون إلى أدوية الستاتين بعد الولادة عدم الرضاعة واستخدام البدائل مثل حليب الأطفال.

وطالبت الوزارة ممارسي الرعاية الصحية، الحذر عند علاج الحوامل بأدوية الستاتين وتجنبها إلا في حالة الضرورة، وذلك بعد تقييم حالة المريضة، ويجب مناقشة المريضة بما يخص تناول أدوية الكوليسترول ( الستاتين) أثناء الرضاعة الطبيعية.

وأكدت على ضرورة طمأنة المرضى بأن أدوية علاج الكوليسترول ( الستاتين) لا توثر على الحمل في بدايته أو قبل ذلك.

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