أدوية بيولوجية جديدة لعلاج الصدفية بالدولة

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

كشف مؤتمر أكاديمية دبي العالمية لليزر والطب التجميلي، وأكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد (داياد-دايال)، عن اعتماد أدوية بيولوجية جديدة لعلاج مرض الصدفية بالدولة.

وأوضحت استشاري الأمراض الجلدية ورئيسة مؤتمر أكاديمية دبي العالمية الثنائية لباثولوجيا الجلد والليزر والطب التجميلي (دياد - ديال) الدكتورة فايزة آل علي، أنه تم اكتشاف 6 أدوية جديدة في العالم لعلاج مرض الصدفية، تم اعتماد بعضها داخل الدولة وإدخالها ضمن البرامج العلاجية في مستشفيات.

وذكرت آل علي في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، أن امتيازات الأدوية البيولوجية تتمثل في أنها تزيد فترة خمود المرض، وتقلل من حدته، خصوصاً أن أمراض الصدفية تعتبر من الأمراض المزمنة، وفعالية هذه الأدوية أعلى وأكبر من الأدوية التقليدية الأخرى، ولكن تكلفتها عالية مقارنة بالأدوية التقليدية، وفي الفترة الأخيرة تمت الموافقة على منحها للأطفال من عمر ست سنوات.

‏وأشارت إلى أن نسبة انتشار الصدفية تتراوح ما بين 10 إلى 20% في الدولة، أما الأكزيما الوراثية تنتشر بشكل أكبر وتصل إلى 30%.

وصرحت الدكتورة فايزة بأن المؤتمر يضم أحدث ما توصل له العلم فى مجال أمراض الجلد و باثولوجيا أنسجة الجلد ومن جهة أخرى أحدث صيحات وطرق طب التجميل, ويتضمن برنامج المؤتمر في يومه الأول عدداً من الجلسات العلمية و المحاضرات وورش العمل في عدد من القاعات بالتوازي مع مجموعة من المحاضرات القيمة لألمع أطباء العالم في مجال الأمراض الجلدية حيث سيبدأ الاستاذ الدكتور ديريك الستون من الولايات المتحدة باستعراض آخر الأبحاث العلمية المنشورة في آخر إصدارات مدلة الاكاديمية الامريكية للجلدية.

وتنعقد فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الأكاديمية العالمية لباثولوجيا الجلد ,والأكاديمية العالمية لليزر و طب التجميل بدبى بفندق ريتز كارلتون دبىي، والمقام تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية، وستستمر فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 10 الى 12 فبراير 2022.

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