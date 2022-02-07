4 معلومات يجب الإبلاغ عنها قبل حصول طفلك على لقاح كورونا

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

حددت هيئة الصحة في دبي 4 معلومات أساسية يجب الإبلاغ عنها قبل تطعيم الأطفال، لتحقيق أكبر قدر من الأمان والسلامة، وتجنب أية مضاعفات جانبية تؤثر سلباً على سلامة الطفل.

وحسب الهيئة فإنه على ذوي الأطفال الراغبون في تطعيم أبنائهم أن يبلغوا مقدم الخدمة عن التاريخ المرضي للطفل، وإذا كان الطفل يعاني من الإصابة بحمى أو أعراض مرضية أخرى خلال آخر ثلاثة أيام، كذلك في حال كان يعاني الطفل من أية أمراض مناعية، وفي النهاية يجب الإبلاغ أيضاَ عن إذا ما كان الطفل يعاني من وجود مشاكل في النزيف أو استخدام أدوية تمنع تخثر الدم.

وكانت هيئة الصحة في دبي قد أعلنت أخيراً عن بدء تطعيم الأطفال من عمر خمس سنوات إلى عمر 11 سنة بلقاح «فايزر-بيونتيك» المضاد لفيروس «كوفيد-19»، استكمالاً للخطوات التي اعتمدتها الهيئة في استراتيجية التطعيم وتعزيزاً لجهود مكافحة الجائحة.

وحددت الهيئة المراكز التالية لاستقبال الأطفال (مركز عود ميثاء لتطعيم كوفيد-19) ومركز الطوار الصحي، ومركز المزهر الصحي، ومركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، ومركز اللسيلي الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، ومركز زعبيل الصحي، ومركز البرشاء الصحي). ونوّهت بضرورة التسجيل المُسبق من جانب الأُسر وأولياء الأمور الراغبين في تطعيم أبنائهم

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