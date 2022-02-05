ثلاثة أسباب لتلقيح طفلك ضد كوفيد-19

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على أهمية وضرورة تطعيم الأطفال في الفئات العمرية المحددة، باللقاح المضاد لكوفيد-19، بعدما أثبتت الدراسات والأبحاث الصحية مأمونيته وسلامته، ومساهمته الفعالة في مواجهة المرض.

وحددت المؤسسة ثلاثة أسباب رئيسية لحصول الأطفال بدء من عمر 5 سنوات على لقاح كورونا، يتمثل السبب الأول في مساعدة التطعيم في منع إصابة الأطفال بأعراض شديدة حتى لو أصيبوا بكوفيد-19.

ويتمثل السبب الثاني في إمكانية مساعدة تطعيم الأطفال في حماية أفراد الأسرة، بما في ذلك الأشقاء غير المؤهلين لأخذ اللقاح وأفراد الأسرة الذين قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد إذا أصيبوا.

وحسب المؤسسة يتمثل السبب الثالث في إمكانية مساعدة التطعيم للأطفال اللذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات فما فوق على إبقائهم في المدرسة، ومساعدتهم على المشاركة بأمان في الألعاب الرياضية ومواعيد اللعب والأنشطة الجماعية الأخرى.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية قد أعلنت أخيراً عن البدء بتقديم خدمة تطعيم لقاح "فايزر بايونتيك" للأطفال من الفئة العمرية 5 إلى 11 عاماً، ويعطى اللقاح على جرعتين بفاصل زمني 21 يوماً بين الجرعة الأولى والثانية. ويأتي هذا الإجراء ذلك في إطار خطة التعافي التي تنتهجها دولة الإمارات في مواجهة جائحة "كوفيد-19 "وتأكيدا ًعلى نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكدت الوزارة أن اللقاح للفئة العمرية من 5-11 عاماً اختياري وليس إلزامي، موضحة أن هذا القرار جاء بناء على نتائج الدراسات السريرية، والتقييم الصارم المتبع عالمياً ومحلياً الذي يتوافق مع اللوائح الدولية المعتمدة. حيث تعتبر التطعيمات آمنة وفعالة ومن أمثل الأدوات لحماية المجتمع وتساعد في تعزيز المناعة، وتوفير الوقاية من مضاعفات المرض ودخول المستشفيات والعناية المركزة خاصة في ظل ظهور المتحورات الجديدة

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