المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 491 ألفاً و658 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم. ‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 851 ألفاً و537 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة حالتي وفاة من تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2253 حالة. ‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. ‌‎كما أعلنت شفاء 1427 حالة جديدة لمصابين بالفيروس. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 780 ألفاً و893 حالة. وأعلنت الوزارة تقديم 28 ألفاً و487 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19». وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 23 مليوناً و637 ألفاً و821 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 239 جرعة لكل 100 شخص.

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