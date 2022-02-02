«صحة دبي» تبدأ تطعيم الأطفال من عمر 5 إلى 11 سنة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن بدء تطعيم الأطفال من عمر خمس سنوات إلى عمر 11 سنة بلقاح «فايزر-بيونتيك» المضاد لفيروس «كوفيد-19»، استكمالاً للخطوات التي اعتمدتها الهيئة في استراتيجية التطعيم وتعزيزاً لجهود مكافحة الجائحة.

وحددت الهيئة المراكز التالية لاستقبال الأطفال (مركز عود ميثاء لتطعيم كوفيد-19) ومركز الطوار الصحي، ومركز المزهر الصحي، ومركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، ومركز اللسيلي الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، ومركز زعبيل الصحي، ومركز البرشاء الصحي). ونوّهت بضرورة التسجيل المُسبق من جانب الأُسر وأولياء الأمور الراغبين في تطعيم أبنائهم، من خلال تطبيق الهيئة الذكي «DHA»، أو من خلال تطبيق «واتس أب» على الرقم «800342»، موضحة أن تطعيم الأطفال سيبقى اختيارياً وسيكون مستنداً لموافقة ولي أمر الطفل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توسيع الهيئة لنطاق الفئات المستهدفة من التطعيم، وضمن البروتوكول المعتمد محلياً وعالمياً في هذا الشأن، والذي يرتكز على أصول علمية وطبية، ويتماشى مع المستجدات العالمية، حيث يتم التوسع شيئاً فشيئاً على مستوى المستهدفين من اللقاح، خصوصاً من الأطفال، حيث كانت الهيئة قد أتاحت التطعيم للأطفال من سن 12 إلى 15 عاماً منذ مايو 2021.

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