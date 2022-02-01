قيود على صرف المضادات الحيوية بالصيدليات الخارجية في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

وضعت دائرة الصحة في أبوظبي قيوداً على صرف مضادات الميكروبات ذات النطاق الواسع «المضادات الحيوية» التي تعطى عن طريق الفم أو الحقن للاستخدام خارج نطاق المستشفى، وأصدرت قائمة محدثة بالمضادات المسموح صرفها من الصيدليات الخارجية بموجب وصفة طبية سارية.

وتفصيلاً قررت دائرة الصحة أبوظبي، وضع قيود على صرف مضادات الميكروبات ذات النطاق الواسع المحددة، وحددت قائمة بمضادات الميكروبات «المضادات الحيوية» التي يمكن صرفها من الصيدليات الخارجية بموجب وصفة طبية سارية، ودعت الأطباء توخي الحذر عند وصف مضادات الميكروبات، وعلى شركات التأمين الصحي أن تقصر عملية السداد فقط على المضادات الحيوية المدرجة في القائمة التي أصدرتها، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تشجيع ترشيد استخدام مضادات الميكروبات، وذلك من أجل الحد من زيادة مقاومة البكتيريا وتعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وحددت الدائرة قائمة بالصيدليات الخارجية المعفاة من قيود صرف المضادات الحيوية منها بعض الصيدليات المجتمعية بالمناطق النائية التي لا تتوافر فيها صيدلية مستشفى قريبة لضمان وصول المرضى إلى تلك الأدوية، مشيرة إلى أن موردي مستودعات الأدوية يمكنهم تزويد جميع المضادات الحيوية فقط للصيدليات الخارجية التي تم إعفاؤها من قيود الصرف، فيما لا يجب تزويد جميع الصيدليات الخارجية الأخرى بأي مضادات حيوية خارج القائمة المحدثة.

فيما حذرت الدائرة منشآت الرعاية الصحية وممارسي الرعاية الصحية، المنشآت الصيدلانية، بضرورة اتباع تغييرات الاستخدام الطارئة على نظام MAGEC Device System، والذي يستخدم للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات لعدم نضوج هيكلهم العظمي والذين يعانون من تشوهات شديدة في المعرضين لخطر الإصابة بمتلازمة َّ العمود الفقري أو القصور الصدري «TIS» هي عدم قدرة الصدر على دعم التنفس الطبيعي أو نمو الرئة، مشددة على أن يتم ازالة الجهاز بعد مدة لا تزيد عن عامين من الزرع.

ونبهت الدائرة من احتمالية أن تؤدي استمرارية وجود الجهاز المزروع في الجسم لفترة أكثر من عامين إلى زيادة معدل الإصابات والمضاعفات، ودعت إلى الإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجات الطبية إلى برنامج اليقظة الدوائية عبر نظام التبليغ الإلكتروني الخاص بالدائرة

كما أشارت الدائرة في تعميم أصدرته، إلى أنه بناء على إشعار السلامة الصادر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بسحب عدد من التشغيلات للوسيلة الطبية da Vinci Xi and X 12-8 - mm Cannula Reducer (PN 470381-11)، يتم سحب الوسيلة الطبية على قيام بناء على قيام الشركة المصنعة بالسحب الطوعي لعدد من التشغيلات من المنتج المذكور وذلك بسبب احتمالية انفصال الطرف المعدني الموجود على الوسيلة الطبية من العمود البلاستيكي، والتي قد تتسبب بمخاطر صحية والمتعلقة بتأخير العلاج أو الحاجة إلى جراء عملية جراحية إضافية لإزالة الطرف المعدني من المريض.

ودعت الدائرة، إلى عزل جميع التشغيلات المتأثرة وإعادتها للشركة المصنعة والإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجات الطبية إلى برنامج اليقظة الدوائية عبر نظام التبليغ الإلكتروني.

• موردو الأدوية يمكنهم تزويد المضادات الحيوية فقط للصيدليات الخارجية المعفاة من قيود الصرف.

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