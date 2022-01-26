مساعد افتراضي يقرأ نشرة الدواء.. وتطبيق لتخطيط القلب

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروعاً مبتكراً لنشرة الدواء اللاورقية بتقنية الواقع المعزز، من خلال ربط معلوماتي كامل للدواء بمصدر إلكتروني على شبكة الإنترنت.

كما أعلنت، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، أنها رخصت، أخيراً، تطبيقاً مطوراً لقراءة وتشخيص نتائج تخطيط القلب، وتحليلها بدقة 95%.

وتفصيلاً، كشفت الوزارة عن مشروع جديد، يشكل تطوراً ودعماً للابتكار في المجال الدوائي بالدولة والمنطقة، يسهم في تعزيز الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالدواء للمرضى من خلال مساعد افتراضي يظهر بشكل ثلاثي الأبعاد، ليقدم للمرضى كل ما يحتاجون إليه من معلومات عن الصنف الدوائي، ما يسهم في تحسين نتائج العلاج وتجنب الأخطاء الدوائية.

ويكرّس المشروع تنافسية الوزارة، بوصفها جهة حكومية صحية رقمية لا ورقية ونموذجاً مستداماً يحتذى في مجال تطوير الخدمات لإسعاد المتعاملين.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في الوزارة، الدكتور أمين حسين الأميري، دور المشروع في تسهيل وصول المرضى للدواء، وضمان التزامهم بخططهم العلاجية، في إطار توجهات حكومة الإمارات لتعزيز وترسيخ حقوقهم، وتوفير الخدمات الموائمة لدعم قدراتهم وإمكاناتهم ودمجهم بالمجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أهمية توظيف التكنولوجيا المبتكرة والواقع المعزز في المجال الدوائي.

وتعرض الوزارة على منصتها مشروع تعاون مع شركة Ferring يتضمن إضافة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على علبة الدواء لتمكين المريض من قراءة نشرة الدواء اللاورقية.

وستطبق التقنية الجديدة في النصف الأول من العام الجاري على العلب الدوائية التي تنتجها شركة Ferring.

وأفادت الوزارة بأنها رخصت، أخيراً، تطبيقاً مطوراً لقراءة وتشخيص نتائج تخطيط القلب، وتحليل النتائج الفورية بدقة، مشيرة إلى أن التطبيق أصبح متاحاً للاستخدام.

وتأتي أهمية الترخيص من قدرة التطبيق على قراءة وتحليل وتشخيص سريع ودقيق لتخطيط القلب الكهربائي ECG للكشف عن حالة المريض بشكل عام وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة بشكل خاص، في حالات حدوث اضطراب في انتظام عمل القلب.

وتستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في قراءة تخطيط القلب وتحليل البيانات للمسعف خلال 10-30 ثانية، سواء خلال حوادث الطرق أو المنازل، من خلال نقل صورة حقيقية لواقع تخطيط القلب إلى المستشفى بعد تحليله بنسبة دقة تصل إلى 95%، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد وإنقاذ حياة المرضى.

ولدى التطبيق القدرة على تشخيص 45 مرضاً من أمراض القلب خلال أقل من 10 ثوانٍ، منها تسارع أو تباطؤ نبضات القلب، اضطراب التوصيل الكهربائي، احتشاء عضلة القلب، زيادة حجم البطينين أو الأذينين، التهاب التامور، الذبحة الصدرية.

ويأتي المشروع في إطار جهود الوزارة لاستقطاب وترخيص وتسجيل المنتجات الطبية المبتكرة والتطبيقات المتطورة، التي تدعم وتسهل عمل مقدمي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، التي تعمل على إنتاج المعدات والتجهيزات الطبية والرقمية، ما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة من خلال خلق بيئة تشريعية واستثمارية تواكب أفضل الممارسات العالمية، لتكريس دولة الإمارات وجهة عالمية لاستقطاب الشركات الطبية العالمية والرقمية منها، وتحفيزها على فتح فروع لها في الدولة.

وفي ظل نجاح دولة الإمارات في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية في مجال تصنيع المعدات الطبية والأدوية المبتكرة، تسعى الوزارة لتشجيع مئات الشركات العالمية لاختيار الدولة مقراً إقليمياً لها، ولمخزونها اللوجستي من المنتجات والأصناف الطبية والدوائية، ما يدعم المرضى ومنظومة العلاج وبرنامج السياحة العلاجية، ويسهم في استقطاب المرضى من دول المنطقة للحصول على العلاج في الدولة.

• الوزارة تسعى لتشجيع الشركات العالمية على اختيار الدولة مقراً إقليمياً لها ولمخزونها اللوجستي من المنتجات والأصناف الطبية والدوائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news