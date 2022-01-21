4 مراكز جديدة لفحص «كورونا» في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

خصصت هيئة الصحة في دبي أربعة مراكز جديدة لقائمة مراكز الفحص المخبري لـ«كوفيد-19»، التي يزيد عددها على 200 مركز (حكومي وخاص)، موزعة في جميع أنحاء الإمارة.

وتستقبل ثلاثة من المراكز الجديدة زوارها لإجراء الفحص بالمركبة في منطقة المنخول، ومنطقة ند الشبا، ومنطقة ند الحمر، وكل منها يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 فحص في اليوم، وهي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع دون موعد مسبق، بالتعاون مع مختبرات «يونيلاب».

أما المركز الرابع، فهو قاعة «اللسيلي للأفراح»، إذ خصصته الهيئة لإجراء فحوص «كوفيد-19»، وحددت مواعيد الفحص فيه من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً خلال أيام العمل المقررة من (الإثنين إلى الجمعة) وبموعد مسبق، يمكن للراغبين تسجيله من خلال تطبيق الهيئة (DHA).

وأكدت «صحة دبي» التوسع في نطاق الفحوص لتعزيز الأمن الصحي في المجتمع، مطالبة الجميع بالمشاركة في التصدي لجائحة «كوفيد-19» وتسريع خطوات التعافي.

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