فحوص «PCR» مجانية للطلبة في «أم الثعوب» بأم القيوين

الخيمة الجديدة تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمفحوصين. من المصدر

المصدر:
  • أم القيوين ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين، تخصيص خيمة فحص PCR لطلبة المدارس وعوائلهم، وخيمة للعمالة المساندة، في منطقة «أم الثعوب» الصناعية، ابتداءً من اليوم.

ويبدأ العمل من التاسعة صباحاً ويستمر حتى التاسعة مساءً. ويهدف تخصيص الخيمتين إلى رفع الطاقة الاستيعابية لأعداد المسحات اليومية، وتسهيل إجراء الفحوص. وسيكون الفحص مجانياً للطلبة دون 18 سنة، مع استمرار فحوص الفئات الأخرى بأسعار رمزية.

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