فحوصات PCR مجانية لطلبة المدارس في مركز الفحص بمنطقة أم الثعوب بأم القيوين

المصدر: مصباح أمين_أم القيوين

أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لأم القيوين بالتنسيق مع شركة طموح للرعاية الصحية، عن تخصيص خيمة فحص PCR لطلبة المدارس وعوائلهم، بالإضافة إلى تخصيص خيمة لفئة العمالة المساندة، وذلك في منطقة أم الثعوب الصناعية لاستقبال فئة الطلاب وأولياء الأمور ابتداءً من يوم غد الجمعة 21 يناير الجاري، من الـ9 صباحاً وحتى الـ9 مساءً، وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لأعداد المسوحات اليومية، والتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور لعمل المسوحات وسيكون الفحص مجانياً لطلبة المدارس ممن تتراوح أعمارهم بين ( 4 سنوات الى 18 سنة ) ، مع استمرار فحوصات الفئات الأخرى بأسعار رمزية.

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