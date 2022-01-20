2902 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر:
  • أبوظبي ■ وام
التاريخ:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 518 ألفاً و300 فحص جديد، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. ‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2902 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 813 ألفاً و931 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2200 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1285 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 763 ألفاً و664 حالة.

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