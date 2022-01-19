«صحة دبي»: لا حاجة لإعادة فحص «pcr» بعد 10 أيام من الإصابة بـ «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي- دبي:

أكدت هيئة الصحة بدبي أنه لا يوجد حاجة لإعادة الفحص المخبري "pcr" بعد مرور 10 أيام من الاصابة بكوفيد 19.

وأوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق بالمخالطين لحالات إيجابية، فإن مدة الحجر الصحي لديهم 7 أيام فقط، ولايتطلب إجراء الفحص المخبري "pcr" إلا في حال ظهور أعراض.

وبين مختصون أنه في حال أجرى المصاب فحص pcr وظهرت النتيجة إيجابية بعد 10 أيام فإن ذلك قد يعدأمرا طبيعيا، حيث أن معدل الافراز للفيروس قد يطول لمدة اطول من عشرة ايام، ولا يكون الشخص معديا.

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