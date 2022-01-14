«صحة» تمدد ساعات عمل مراكز خدمات «كوفيد-19» من المركبة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) أن مراكز «صحة» لخدمات «كوفيد-19» من المركبة في مدينتي أبوظبي والعين ستعمل طوال الأسبوع، من الثامنة صباحاً حتى الـ10 مساءً حرصاً على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين، وتيسيراً عليهم، ولإتاحة مزيد من الوقت لهم ليتمكنوا من إجراء فحص PCR.

وتوفر الشركة عدداً من مراكز خدمات «كوفيد-19» من المركبة في أبوظبي في كل من الوثبة، الباهية، المنهل، الشامخة، المدينة، ربدان، وفي العين في كل من عشارج، الهيلي، الصاروج، العامرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news