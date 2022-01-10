نيابة «الطوارئ والأزمات» تحذر الساخرين من التدابير الوقائية

المصدر: أبوظبي ■ وام

حذرت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية من نشر أو إذاعة أخبار أو معلومات أو إشاعات مضللة عن الإجراءات أو التدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة، أو التحريض على عدم اتباعها، أو السخرية منها.

وأكدت رصد مواد مرئية وتسجيلات صوتية على منصات «التواصل الاجتماعي» تظهر فيها بيانات بعض المصابين بفيروس كورونا على تطبيق «الحصن»، مصحوبة بمقاطع غنائية وتعليقات تدعو لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتتخذ منها مادة للسخرية، ما ينال من الجهود التي تبذلها الدولة وأجهزتها المعنية في مكافحة جائحة «كوفيد-19».

ودعت أفراد المجتمع إلى تجنب هذه السلوكيات لما فيها من جرائم معاقب عليها، كما أن من شأنها أن تؤثر سلباً في جهود الأجهزة المعنية بالدولة للتصدي للجائحة، والتأثير سلباً في المجتمع بما تبثه بين الناس على خلاف الحقيقة من شعور بالإحباط وعدم جدوى إجراءات وجهود مكافحة هذه الجائحة، وحملها على محمل الهزل والسخرية.

وأشارت نيابة الطوارئ والأزمات إلى أنه وفقاً للائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» فإن ارتكاب أي من تلك الأفعال يعرض مقترفها للجزاءات الإدارية أو للعقوبة الجزائية المقررة بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وأهابت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بأفراد المجتمع ورواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن يتحلوا بالمسؤولية والحس الوطني عند تداول أي أخبار متعلقة بجائحة «كوفيد-19»، وبضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ودعم جهود الدولة والجهات المعنية، بتطبيق القرارات الصادرة منها، حفاظاً على ما حققته من نجاحات في مواجهة الجائحة، حتى تبلغ الدولة مرحلة التعافي التام.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 297 ألفاً و77 فحصاً جديداً بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2562 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 788 ألفاً و187 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 860 حالة جديدة لمصابين بالفيروس. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 753 ألفاً و893 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 20 ألفاً و669 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19». وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 22 مليوناً و902 ألف و473 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 231.56 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news