«صحة دبي» تطالب بعدم نشر شهادة التطعيم عبر «التواصل الاجتماعي»

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

طالبت هيئة الصحة في دبي متعامليها بعدم نشر شهادة التطعيم الخاصة بهم، عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سرية بياناتهم، مؤكدة على عدم مشاركة البيانات والمعلومات الخاصة مع الغرباء. وأوضحت الهيئة أن شهادة التطعيم الخاصة بكل شخص تحتوي على رمز (كود) يتضمن البيانات والمعلومات الشخصية لكل عميل، والتي يمكن لأي شخص الاطلاع عليها بمجرد مسح الكود. وذكرت أن معظم المعاملات أصبحت إلكترونية، لذلك علينا أن نكون أكثر حرصاً عند استخدام بياناتنا الشخصية، خصوصاً أنها تحتوي على البيانات الصحية والشخصية، التي يمكن أن تستغل بشكل سيئ من قبل الغرباء.

وحددت الهيئة طرقاً عدة لحماية البيانات الشخصية، تتمثل في ضرورة عدم مشاركة المعلومات الخاصة مع الغرباء، وعدم مشاركة كلمة السر لمرة واحدة «OTP» عند استخدام الموقع الإلكتروني مع أي شخص آخر، وكذلك عدم مشاركة بيانات الدخول الإلكترونية، والبعد عن حفظ رمز الدخول على الهاتف للدخول التلقائي.

وشددت الهيئة على ضرورة التحقق من رابط الموقع قبل إدخال أي نوع من البيانات، وعدم مشاركة المعلومات الخاصة على قنوات التواصل الاجتماعي.

وشددت على ضرورة التعامل مع المعلومات الشخصية بحذر شديد، خصوصاً مع تطور وسائل التقنية الحديثة، وإمكانية استغلالها بصورة غير صحيحة، وكذلك التواصل مع الجهات المختصة في حال التعرض لأية مشكلة تتعلق بالمعلومات والبيانات الخاصة.

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