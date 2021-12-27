«الصحة» تعلن تقديم 12 ألفاً و997 جرعة من لقاح «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 12 ألفاً و997 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 22 مليوناً و486 ألفاً و204 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 227.35 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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