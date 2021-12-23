«الصحة» توفر الأدوية للمرضى غير المواطنين المحتاجين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركتي «ميرك سيرونو الشرق الأوسط» للصناعات الدوائية و«منزل» لخدمات الرعاية الصحية، بهدف توفير الدواء للمرضى المحتاجين من غير المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمصابين بأنواع محددة من السرطان والتصلب العصبي المتعدد.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم التي تعد جزءاً من مبادرة «روان» في الجناح الألماني في معرض «إكسبو 2020 دبي». ومثّل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، الدكتور أمين حسين الأميري، ومثّل شركة «ميرك» نائب الرئيس الإقليمي للشركة، رمزي مراد، والعضو المنتدب عن شركة منزل لخدمات الرعاية الصحية، ياسر قريشي.

وأفاد الأميري بأن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارة مع عدد من الشركات الدوائية، انطلاقاً من حرص الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى غير المواطنين ذوي الدخل المحدود وتأمين حصولهم على الأدوية بجودة عالية وبكيفية شاملة، كما تهدف المبادرة إلى مساعدة الأطباء على اتباع أفضل الممارسات في خطة العلاج، وتمكين المرضى غير المواطنين من متابعة العلاج بحسب الخطة المحددة، مشيراً إلى أن الاتفاق يسهم في توفير الدواء للفئة المستحقة من مرضى سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الرأس والعنق، وسرطان الظهارة البولية والتصلب العصبي المتعدد.

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