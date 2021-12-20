285 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و131 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 310 آلاف و797 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 285 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 744 ألفاً و137 حالة. ‌‎وأعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2151 حالة.

‌‎كما أعلنت عن شفاء 131 حالة جديدة بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 738 ألفاً و636 حالة. وأعلنت عن تقديم 17 ألفاً و624 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 22 مليوناً و299 ألفاً و42 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 225.46 جرعة لكل 100 شخص.

• «الصحة» أجرت 310 آلاف و797 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية.

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