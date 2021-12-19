«الصحة» و«الطوارئ والأزمات»: تطبيق نظام المرور الأخضر على المستوى الوطني

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين في كل إمارات الدولة، الذي سيقتصر على المطعّمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، وذلك ابتداءً من الثالث من يناير المقبل. وسيسمح بدخول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتَين من أي لقاح «كوفيد-19» معتمد في الدولة والجرعات الداعمة والمعزّزة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق «الحصن» باللون الأخضر، مع استمرارية إجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوماً، وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق.

كما سيتم السماح لأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم بدخول تلك الجهات، والذين تظهر صفتهم في تطبيق «الحصن» باللون الأخضر في حال إجراء فحص مخبري PCR كل سبعة أيام، وكذلك الأطفال من هم دون الـ16 عاماً، الذين لا يتطلب منهم إجراء أي فحوص مخبرية.

وأكدت الوزارة على عدم السماح بالدخول للدوائر الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين غير الحاصلين على لقاح «كوفيد-19»، أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم في تطبيق «الحصن» باللون الرمادي، نظراً إلى انتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.

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