نبضات.. نصيحة طبية.. كيف أتجنب أمراض الشتاء؟

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

■ نصح استشاري الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتور بسام محبوب، جميع أفراد المجتمع باتباع نظام وقائي ضد أمراض الشتاء، التي تركز أغلبها في نزلات البرد والزكام، وبعض أنواع الحساسية، مشدداً على ضرورة غسل اليدين بشكل دائم، والحرص على تعقيمها على فترات للتخلص من أية جراثيم أو ميكروبات أو فيروسات قد تعلق بها، سواء بالمصافحة أو لمس الأسطح المختلفة.

ولفت إلى أن الخروج من مكان بارد إلى آخر حار من مسببات الأمراض الشتوية، ناصحاً بضرورة التدرج في الانتقال من بيئة إلى أخرى تحاشياً لهذه النوعية من الأمراض التي قد تنتج عن التنقل من مكان بارد إلى مكان ساخن.

وشدد على ضرورة التزام المرضى الذين يعانون أنواعاً مختلفة من الحساسية بضرورة الالتزام بأخذ أدويتهم خلال هذه الفترة وعدم التوقف عنها، والابتعاد عن نار الشوايات خلال التجمعات العائلية في الحدائق والأماكن العامة.

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