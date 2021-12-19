266 إصابة جديدة بـ «كورونا» و118 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 235 ألفاً و367 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك ‌‎تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 743 ألفاً و852 حالة.

وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة في الساعات الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2151 حالة.

وأشارت إلى شفاء 118 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 738 ألفاً و505 حالات.

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