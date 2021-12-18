234 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 127 حالة ولا وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

‌‎سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 127 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، معلنة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة من تداعيات الإصابة بالفيروس. وأفادت بأنه تم إجراء 332 ألفاً و243 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 743 ألفاً و586 حالة. ‌‎

وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة من تداعيات الإصابة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبقى عدد الوفيات في الدولة 2151 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 127 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 738 ألفاً و387 حالة.

إلى ذلك، كشفت الوزارة عن تقديم 15 ألفاً و93 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 22 مليوناً و281 ألفاً و418 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 225.28 جرعة لكل 100 شخص.

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