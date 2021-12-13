«الصحة» تكشف عن 83 إصابة جديدة بـ«كورونا» و75 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

‌‎أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 278 ألفاً و933 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742 ألفاً و802 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2151 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 75 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737 ألفاً و896 حالة.

وأعلنت عن تقديم 22 ألفاً وثلاث جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 22 مليوناً و172 ألفاً و176 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 224.18 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

• 278933 فحصاً جديداً أجرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

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