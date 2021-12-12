78 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» دون حالات وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 242 ألفاً و454 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، ‌‎بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لها وعزلهم، إذ أسهم في الكشف عن 78 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 72 ألفاً و719 حالة. وأعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2151 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 72 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737 ألفاً و821 حالة.

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