تقنية عالمية لتعقيم أسطول مركبات «إسعاف دبي» في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تقنية تعقيم عالمية، لتطهير مركباتها ومسعفيها بمعرض (إكسبو 2020 دبي) للوقاية من الفيروسات والميكروبات. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي: إن «المؤسسة تطبق خطة تطهير لمركباتها للقضاء على الفيروسات، تضمن سلامة المرضى والمسعفين». وذكر أن المؤسسة اعتمدت تقنية (مايكروسيف) الأميركية التي أثبتت كفاءتها في القضاء على الفيروسات، وهي معتمدة من إدارة الدواء الأميركية وعلامة المطابقة الأوروبية، وإدارة الدواء بأستراليا. ولفت إلى أن 25 مركبة إسعاف تخدم زوار المعرض، يتم تعقيمها بـ(مايكروسيف) بصورة دورية. وذكر أن «التقنية هي الأحدث والأقوى عالمياً، وتتميز بأن مكوناتها من الماء المؤكسد بنسبة 99.9%، ما يجعلها الخيار الأمثل للتعقيم». من جانبها، قالت مدير عام مايكروسيف جروب صفا قدومي، إن «المجموعة تتعاون مع (إسعاف دبي) منذ سنوات، للحماية من خطر الفيروسات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news