60 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 86 حالة ولا وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

‌‎سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 86 حالة جديدة لمصابين بكورونا، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة بتداعيات الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 320 ألفاً و857 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742 ألفاً و567 حالة. ‌‎وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة بتداعيات الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يظل عدد الوفيات في الدولة 2149 حالة. ‌‎وأوضحت أنه تم شفاء 86 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737 ألفاً و656 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 32 ألفاً و981 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 22 مليوناً و80 ألفاً و184 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 223.25 جرعة لكل 100 شخص. وأوضحت أن ذلك يأتي تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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