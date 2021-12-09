69 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وعدم تسجيل أي حالة وفاة

المصدر: ‌‎أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 355 ألفاً و85 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.



‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 69 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742 ألفاً و507 حالات. وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2149 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 89 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد.



وأعلنت الوزارة عن تقديم 34 ألفاً و836 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 22 مليوناً و47 ألفاً و203 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 222.92 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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