«صحة» توفر خدمة التطبيب النفسي عن بُعد لسكان «الظفرة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، تقديمها الرعاية الصحية عالية الجودة لمرضى الأمراض النفسية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وفي إطار من الخصوصية، على أيدي كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً وتمتلك خبرات مهمة في مجال تخصصها.

ويقدم مركز الظفرة لطب الأسرة، التابع لمستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة «صحة»، التطبيب النفسي عن بُعد، بالتنسيق والتعاون مع مركز المقطع، ومركز الزعفرانة للرعاية الصحية، التابعين للخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة»، عبر مشروع فريد من نوعه يهدف لتسهيل الوصول إلى خدمات الصحة النفسية للمرضى في منطقة الظفرة، إذ بدأ مركز الظفرة بتوفير الرعاية الصحية النفسية من خلال التطبيب عن بُعد، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لما يزيد على 200 حالة، وسيتم التوسع في ذلك مستقبلاً.

وأكد طبيب استشاري في مركز الظفرة لطب الأسرة، الدكتور نظمي حسين الصوالحي، أن المشروع تم إعداده بطريقة تضمن ألا يعرف أحد سبب زيارة المريض سوى طبيب الأسرة والطبيب النفسي، حيث يتم تسجيل المريض على أنه يراجع طبيب الأسرة، وعند حضور المريض يقوم طبيب الأسرة ببدء جلسة التطبيب عن بُعد مع الطبيب النفسي، بحيث يمكن للمريض رؤية وسماع الطبيب النفسي والإجابة عن أسئلته، والاستماع لتوجيهاته وتعليماته.

وقال: «هذا الجانب من الخدمة يجعل المشروع له ميزة مهمة، وهي الحد من وصمة الخجل الناتجة عن الأمراض النفسية، كما أن وجود طبيب الأسرة والطبيب النفسي معاً يساعد في تقييم المريض من ناحية عضوية ونفسية، وزيادة الخبرة لدى أطباء الأسرة في علاج هذه الأمراض».

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